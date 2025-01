TG del Turismo: ultime da Caserta, Lucca, Rovigo, Londra, Lapponia, Laos

27 gennaio 2023 – Nuovo episodio del TG del Turismo, le Syusy & Patrizio News, disponibili su Italia Slow Tour, Turisti per caso, Travelnostop e anche in TV alle 19.50 su Canale Italia.

Le notizie di oggi includono: l’overtourism che colpisce anche il villaggio di Babbo Natale in Lapponia, portando a proteste per l’aumento degli affitti e l’impatto sul territorio, come riportato da Repubblica. A Caserta, la Reggia presenta il progetto “Reggia in digitale”, integrando realtà virtuale, videogiochi e un archivio su Vanvitelli.

Lucca, con il progetto Lucca 365, si prepara a ospitare eventi come Lucca Comics & Games e il Lucca Summer Festival, insieme a nuove manifestazioni come Lucca Olive Oil You e mostre su Puccini nel 2025. Palazzo Roncale a Rovigo propone una mostra dedicata a Cristina Roccati, una scienziata pioniera del XVIII secolo, fino al 21 aprile 2025.

A Londra, nel 2025, si svolgeranno eventi significativi, tra cui il Chelsea Flower Show e mostre su Canaletto e Diane Arbus. Sempre più pensionati scelgono la ferrovia Cina-Laos come meta invernale per il clima mite e la tranquillità.

Uno studio di Radical Storage rivela che Shanghai, Londra e Tokyo sono tra le città più stressanti per i turisti, mentre Tallinn, Vilnius e Zhuhai sono riconosciute per la loro atmosfera rilassante. Infine, il documentario di Syusy Blady, “Ritorno in Polinesia”, andrà in onda su La7 in due episodi, il 26 gennaio e il 2 febbraio, alle 16.30. Il TG del Turismo è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni, che offre uno sconto del 10% sulle polizze viaggio per i lettori di #Turistpercaso.