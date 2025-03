TG del Turismo: notizie da Valmivola, Dolomiti, Valencia, India e Repubblica Ceca

Syusy & Patrizio News del 7 marzo

Ben ritrovati con il TG del Turismo settimanale! Il programma va in onda il venerdì alle 19.50 su Canale Italia e online sui siti e social di Italia Slow Tour, Turisti per Caso, Travelnostop e La7.it. Ecco le ultime notizie:

Moto Experience 2025: Il 12 e 13 aprile, a Valmivola, torna un evento imperdibile per gli appassionati delle moto, con test-ride su strada e sterrato, mostre, incontri con esperti e un premio nazionale per le motocicliste. Una celebrazione di turismo, inclusività e adrenalina tra le colline marchigiane.

Holi Festival in India: Il 14 marzo si festeggia la festa dei colori, un evento che include riti, polveri colorate e tradizioni spirituali. Maggiori informazioni su Incredible India.

Las Fallas di Valencia: Fino al 19 marzo, si svolgono celebrazioni con fuochi d’artificio, satira e arte, culminando con la combustione dei “ninots” nella notte finale. Dettagli su Spain.info.

Dolomiti Ski Jazz: Dal 7 al 16 marzo, si tengono concerti tra le piste innevate e spettacoli serali nei rifugi e nelle piazze.

Primo treno a idrogeno in Italia: In Lombardia debutta la rivoluzione green nei trasporti con la Hydrogen Valley in Valcamonica. News disponibile su Travelnostop.

Pensionati per Caso e turismo della longevità: Emergere di una nuova tendenza di viaggio incentrata su un invecchiamento sano, con focus su benessere, crioterapia e trattamenti innovativi. Dettagli su Si Viaggia.

Castori ingegneri in Repubblica Ceca: Costruzione di una diga anticipando i progetti governativi, risparmiando al paese oltre 1,2 milioni di euro. Maggiori informazioni su Il Post.

Il TG del Turismo è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni. I lettori di Italia Slow Tour possono usufruire di uno sconto del 10% sulle polizze viaggio. Alla prossima settimana!