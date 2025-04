TG del Turismo: notizie da Torino, Genova, Sardegna, Parma, Toscana e Sicilia

Tg del turismo della settimana dal 17 al 23 aprile. Ogni venerdì, Syusy e Patrizio presentano le ultime novità sui viaggi su Canale Italia e online. Tra gli eventi da segnalare, il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, dedicata alla sostenibilità. A Torino, i Giardini Reali ospiteranno attività creative e performance artistiche. Genova è stata riconosciuta da Lonely Planet come una delle città “Best in Travel 2025”, ideale per i turisti over 65.

Il governo Meloni ha impugnato la legge toscana 61/2024 sugli affitti brevi, progettata per combattere l’over tourism. Questa legge permette ai Comuni di limitare le locazioni brevi per proteggere il patrimonio abitativo destinato agli affitti a lungo termine, e ora sarà discussa dalla Consulta. Syusy condivide anche un vecchio video sulle Domus de Jana in Sardegna, ossari risalenti al 4000-5000 a.C.

Fino al 2 giugno è disponibile il percorso Correggio500 a Parma, che celebra l’artista rinascimentale Correggio. Questo include visite al Monastero di San Giovanni Evangelista e alla Camera della Badessa. Per chi ama il turismo slow, Promozione Toscana offre l’Atlante dei Cammini e l’Atlante dei Percorsi Cicloturistici. Infine, la Scala dei Turchi in Sicilia è di nuovo chiusa. Il Tg è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni, che offre uno sconto del 10% sulle polizze viaggio per i lettori di #italiaslowtour. Alla prossima settimana!