TG del Turismo: notizie da Torino, Genova ed Ecuador

Tg del Turismo della settimana dal 21 al 28 marzo presenta un’edizione speciale con focus su festival locali e turismo solidale all’estero. Le Syusy & Patrizio News sui viaggi andranno in onda ogni venerdì su Canale Italia alle 19.50 e online su Italia Slow Tour e altri siti come Turisti per caso, Travelnostop e La7.

Le notizie principali includono il ritorno del Festival Internazionale dell’Agricoltura “ColtivaTo” a Torino dal 20 al 23 marzo, il cui tema di quest’anno è l’acqua. Numerosi esperti discuteranno di sicurezza alimentare e varie soluzioni per la crisi idrica.

A Genova, dal 27 al 30 marzo si terrà “La Storia in Piazza”, che mira a portare la storia al grande pubblico attraverso eventi in piazze popolose. Durante questi quattro giorni, oltre 40 esperti parteciperanno a conferenze e spettacoli.

Patrizio condivide una preziosa esperienza di turismo solidale in Ecuador, dove ha avuto l’opportunità di interagire con comunità locali. Dopo aver navigato sul fiume Napo, è arrivato a El Mirador, un villaggio nella Foresta Amazzonica abitato da 16 famiglie Quechua. Qui ha discusso con il CEFA su un modello di sviluppo innovativo che tutela la foresta e migliora le condizioni di vita degli abitanti.

Il TG del Turismo è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni, che offre ai lettori di Italia Slow Tour uno sconto del 10% sulle polizze viaggio. Ci riaggiorniamo alla prossima settimana per ulteriori novità!