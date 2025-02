TG del Turismo: notizie da Roma, Milano, Modica, Guarcino, Molise, Parigi e Spagna

Syusy & Patrizio News del 14 Febbraio presenta le ultime novità del turismo. Ogni venerdì il TG va in onda su Canale Italia e online su diversi siti. In questa edizione, Alessandro Dall’Oglio e Marina Giustini introducono una guida che analizza 26 quartieri di Roma al di fuori del centro storico, offrendo itinerari e curiosità. Dal 2025, le compagnie aeree europee dovranno utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile, ma questo comporta costi maggiore e la produzione attuale non soddisfa la domanda. Guarcino, un borgo nel Frosinone, diventa un esempio di comunità ecosostenibile, accogliendo diverse generazioni per vivere in armonia con la natura.

A Campobasso, dal 7 al 9 marzo, il Social Trekking promuove attività all’aperto come passeggiate e visite a siti storici, incoraggiando la riscoperta del territorio e l’artigianato locale. In Milano, passaggi segreti progettati da Leonardo da Vinci sono stati scoperti sotto il Castello Sforzesco, rivelando potenziali storie misteriose.

La Spagna prevede un incremento turistico nel 2024, con necessità di rivedere il modello di turismo per mitigare impatti ambientali e sociali. A Modica, la casa natale di Salvatore Quasimodo diventa museo regionale, evidenziando l’importanza del poeta per la Sicilia. Infine, Alessio Cantarella, un viaggiatore, incontra Leo del Team Vélo Dimanche a Parigi, mostrando le celebrazioni per il Capodanno Cinese. Il TG è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni, che offre sconti sui polizze viaggio.