TG del Turismo: notizie da Pistoia, Prato, Vietnam e Milano

Tg del turismo della settimana dal 10 al 16 aprile. Gli appuntamenti settimanali delle Syusy & Patrizio News sui viaggi sono ogni venerdì su Canale Italia alle 19.50 e online su Italia Slow Tour e sui siti di Turisti per caso e Travelnostop. Le notizie recenti includono una ricerca di Holidu che evidenzia le città italiane con più ore di sole. Il “Viaggiatore Seriale” condivide il suo racconto di viaggio in Vietnam, offrendo spunti interessanti per futuri viaggiatori. Inoltre, da Travelnostop arriva un’importante novità: “Hally”, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che semplifica la prenotazione di hotel per i turisti, rendendo il processo più rapido e senza stress.

Patrizio condivide un filmato realizzato a Milano, dove mostra gli orti urbani, le comunità locali, gli ulivi e la vigna di Leonardo. Tornando agli eventi, “La Toscana in Bocca” si svolgerà a Pistoia dal 24 al 27 aprile e a Prato il 13 e 14 giugno 2025. Questa rassegna enogastronomica fa parte del programma “Vetrina Toscana” e attira ogni anno esperti e appassionati, valorizzando le migliori espressioni della cucina locale, selezionate tra ristoranti, pizzerie, pasticcerie ed enoteche. L’ingresso è libero, mentre le degustazioni sono a pagamento.

Infine, il TG del Turismo è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni