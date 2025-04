TG del Turismo: notizie da Milano, Salerno, Stella e Firenze

TG del turismo della settimana dal 24 al 30 aprile. Le Syusy & Patrizio News sui viaggi vanno in onda ogni venerdì su Canale Italia e online su Italia Slow Tour. Questa settimana, si segnala il laboratorio di reportage di viaggio organizzato dalla Scuola del Viaggio a Milano dall’8 all’11 maggio 2025, che offre ai partecipanti tecniche di scrittura e osservazione per raccontare esperienze di viaggio.

Le Grotte di Pertosa-Auletta, premiate come miglior sito archeologico italiano, sono un’incredibile attrazione in provincia di Salerno, conosciute per la presenza di una palafitta protostorica. Maria Rosaria Carfagna, presidente della Fondazione MIdA, ha annunciato nuove scoperte dalla campagna di scavi attuale, invogliando così alla visita.

Inoltre, la cucina italiana è candidata a diventare Patrimonio Unesco. Il prof. Pier Luigi Petrillo afferma che la candidatura rappresenta non solo la gastronomia, ma anche l’identità culturale legata al cibo.

In occasione del 25 Aprile, Patrizio ha condiviso un filmato sulla casa di Sandro Pertini in Liguria, un tributo alla figura di questo importante politico e partigiano.

Infine, Toscana Promozione Turistica annuncia il ritorno di MIDA a Firenze, con la Mostra Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso, un evento che celebra creatività, tradizione e sostenibilità nel campo dell’artigianato. In questa occasione ci sarà l’opportunità di incontrare maestri artigiani e scoprire materiali innovativi.

