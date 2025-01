TG del Turismo: Notizie da Milano, Prato, Torino, Agrigento, Germania

Amici del TG del Turismo, ecco le Syusy & Patrizio News del 31 gennaio. La fiera del turismo BIT Milano 2025 si svolgerà a Rho dal 9 all’11 febbraio, con aree dedicate al turismo sostenibile. L’8 e 9 febbraio, Prato festeggia il Capodanno Cinese con cortei, danza del Leone e tour gastronomici. A Torino, CioccolaTò 2025 si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo in Piazza Vittorio Veneto, offrendo eventi e degustazioni di cioccolato.

Per i pensionati, Grecia, Tunisia, Spagna e Portogallo si confermano come destinazioni ideali grazie a vantaggi fiscali e costi contenuti. In Germania, si celebrano importanti anniversari nel 2025, come il 50° della Strada delle Fiabe e i 100 anni del Bauhaus, con eventi in tutto il Paese.

Inoltre, è partito il Dogs & Museum Road Show, che offre ai proprietari di cani la possibilità di visitare 280 musei in 52 città italiane, con servizio di dog-sitting. Sambuca di Sicilia propone case a partire da 3 euro per attrarre nuovi residenti e rigenerare culturalmente il borgo.

Infine, non perdere il documentario “Ritorno in Polinesia”, che andrà in onda domenica 2 febbraio alle 16.30 su La7. Ricordiamo che il TG del Turismo è supportato da Columbus Assicurazioni, che offre uno sconto del 10% sulle polizze viaggio per i lettori di #Turistipercaso. Alla prossima settimana!