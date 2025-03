TG del Turismo: notizie da Milano, Bologna, Valeggio sul Mincio, Roma

Syusy & Patrizio News del 28 febbraio presenta il Tg del Turismo per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo. Le notizie principali includono il ritorno di “Fa’ la cosa giusta!” dal 14 al 16 marzo presso Fiera Milano Rho, un evento dedicato agli stili di vita sostenibili con focus su benessere, alimentazione, cultura e turismo responsabile. L’Associazione Italia Langobardorum annuncia nuovi itinerari cicloturistici per esplorare i luoghi UNESCO dei Longobardi, promuovendo la congiunzione tra storia e natura.

A Bologna, apre il Museo dei Burattini a Palazzo Pepoli, con una sala espositiva e un teatro che riprende dopo 30 anni la tradizione del teatro di figura, offrendo spettacoli ogni weekend fino ad aprile. Il 8 marzo riapre anche il Parco Giardino Sigurtà con il Festival Tulipanomania, che presenta oltre un milione di tulipani in diverse varietà e offre ingresso gratuito per le donne in occasione della Festa della Donna.

Inoltre, dal 7 al 9 marzo si tiene Gardensia 2025, un’iniziativa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, con gardenie e ortensie in piazza. Si registra un’inversione di tendenza: le agenzie di viaggio tornano ad essere scelte preferite dagli utenti, che apprezzano sempre di più la consulenza esperta rispetto al fai-da-te online. Infine, si evidenzia l’iniziativa “Pensionati per caso”, che offre soggiorni organizzati dai Comuni. Il 10 marzo a Roma, Syusy parteciperà al convegno “Dea Madre” all’Università internazionale per la pace.