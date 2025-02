TG del Turismo: notizie da Ivrea, Gorizia e Nova Gorica, Dolomiti, Faroe, Portogallo

Syusy & Patrizio News del 7 febbraio presenta importanti aggiornamenti sul turismo. Gorizia e Nova Gorica, nominate Capitali Europee della Cultura 2025, promuovono la diversità culturale con un ampio programma di eventi consultabili su go2025.eu. Dal Portogallo arrivano notizie riguardanti il programma “Irs Jovem” che offre esenzioni fiscali ai giovani lavoratori sotto i 35 anni, come riportato su Repubblica.

Il Carnevale di Ivrea è attualmente in corsa, dopo l’investitura del Generale il 6 gennaio, con eventi fino al 4 marzo, inclusa la popolare Battaglia delle Arance (2-4 marzo). Un evento speciale si svolgerà il 22 febbraio per celebrare i 40 anni degli Aranceri Credendari, con la partecipazione di Patrizio Roversi, che presenterà il racconto “La corsa del cuore giallo-blu”. Saranno presenti autori e musicisti, e sarà servito Ippocrasso, una bevanda storica.

Le Isole Faroe chiuderanno al turismo dal 1° al 3 maggio 2025 per manutenzione ambientale, offrendo opportunità di volontariato. Il New York Times ha elencato 52 destinazioni imperdibili per il 2025, includendo tre attrazioni italiane.

Il 13 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Radio, che in Italia festeggia i 100 anni, con musei dedicati. Dopo sei anni dalla Tempesta Vaia, i boschi delle Dolomiti stanno rinascendo grazie a un progetto di sostenibilità, conosciuto come "Miele della Rinascita".