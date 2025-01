TG del Turismo: notizie da Firenze, Subiaco, Venezia, Umbria, Turismo delle Radici

Syusy & Patrizio News del 17 gennaio presenta le ultime notizie dal mondo del turismo. Il TG del Turismo, a cura della redazione di Italia Slow Tour, è disponibile su vari siti, tra cui Turisti per caso e La7, e va in onda il venerdì alle 19.50 su Canale Italia.

Tra le notizie del TG, spicca la riapertura del Corridoio Vasariano di Firenze, dopo otto anni di restauri. Questo percorso storicizzato collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti e offre visite esclusive di 45 minuti. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito degli Uffizi.

In un’efforta per combattere l’overtourism, Firenze ha annunciato l’introduzione del rimborso IMU per gli immobili ritirati dagli affitti brevi e destinati a locazioni residenziali. Questo provvedimento mira a incentivare l’uso residenziale degli immobili nella città.

Subiaco è stata proclamata Capitale Italiana del Libro per il 2025, con un programma ricco di eventi che unisce tradizione e innovazione, come riportato da Finestre sull’Arte. A livello internazionale, l’UNESCO ha aggiunto nuovi patrimoni immateriali, inclusi i tetti in zinco di Parigi, le uova Pysanka dall’Ucraina, il suono delle campane italo-spagnolo e la preparazione del sakè giapponese. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale dell’UNESCO.

Un interessante progetto è offerto da “Pensionati per caso”, che propone viaggi delle radici. Genealogisti e guide creano esperienze personalizzate per aiutare le persone a scoprire le proprie origini. Un esempio è l’esperienza di Italea Umbria, che invita a esplorare il legame con il territorio.

Infine, si segnala che il Carnevale di Venezia del 2025 celebrerà “Il tempo di Casanova”, con eventi che si svolgeranno dal 14 febbraio al 4 marzo. Alessio Cantarella, viaggiatore seriale, ha inviato un servizio da Alimaty in Kazakistan, arricchendo ulteriormente il panorama informativo. È evidente come il TG del Turismo, in collaborazione con Columbus Assicurazioni, continui a fornire aggiornamenti e vantaggi per i lettori. Alla prossima settimana!