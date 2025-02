TG del Turismo: notizie da Bari, Agrigento, Milano, Firenze, Cagli, Boschetto Sessera

TG del Turismo del 21 febbraio presenta le ultime novità da Syusy e Patrizio, disponibili su Italia Slow Tour, Turistipercaso, Travelnostop e La7, con l’appuntamento in TV alle 19.50 su Canale Italia.

Il 26 febbraio, i due protagonisti parteciperanno al BTM di Bari, in un panel intitolato “Raccontare un Viaggio”, focalizzato sull’evoluzione della comunicazione turistica nell’era dell’AI. Si segnala anche una petizione attiva su Change.org per candidare il Teatro di Cagli, nelle Marche, come patrimonio UNESCO, un’opportunità per valorizzare i teatri all’italiana del XVIII e XIX secolo.

Agrigento, Capitale della Cultura 2025, ospiterà il festival “Mandorlo in Fiore” dall’8 al 16 marzo e l’Efebo d’Oro Film Festival dal 27 al 29 marzo. In Piemonte, il 23 febbraio si tiene l’ultima escursione della rassegna “Me and my friend agility” con un’attività di passeggiata sulla neve e slalom a Bocchetto Sessera.

Fino al 16 marzo, la Triennale di Milano dedica una mostra a Elio Fiorucci, un’icona della moda. Secondo Holidu, per un weekend romantico a San Valentino, gli italiani hanno scelto località come Roccaraso, Sanremo e Livigno, insieme a meta estere come Parigi e Barcellona.

Auser propone un programma di viaggi per pensionati nel 2025, con destinazioni in Italia e all’estero. Infine, Syusy presenterà il filmato sui Misteri del Rinascimento a TourismA a Firenze il 22 febbraio, mentre Patrizio sarà a Ivrea per l’anniversario dei Credendari Aranceri.