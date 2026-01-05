Teyana Taylor conquista il tappeto rosso

Teyana Taylor ha rubato la scena sul red carpet con una serie di abbracci dopo l’altro. Durante il Premio Scelta della Critica, ospitato da Chelsea Handler a Santa Monica, in California, Teyana ha sorpreso la sua costar di “Insegui l’infinito” con abbracci pieni di sorrisi sul tappeto rosso. Entrambi erano stati nominati per le loro interpretazioni nel film.

Mentre Chase parlava con l’host di CreatorCam su E!, Erin Lim Rhodes, Teyana, nominata anche come migliore attrice non protagonista, si è alzata e ha dato a Chase un bacio sulla guancia prima che la coppia strillasse per l’eccitazione. Tra le altre nominee c’erano Arianna Grande, Amy Madigan, Unmi Mosaku, Elle Fanning e Inga Ibsdter Lilias.

Prima di incontrare Chase, Teyana ha anche parlato con Amanda Seyfried, Jesse Buckley, Rosa Byrne, Renate Reinsve ed Emma Pietra. Inoltre, ha confidato a Erin alcune informazioni sul suo primo amore a Hollywood, dicendo di aver avuto una cotta per Richard Gere dopo aver visto il film “Bella donna”. Ha aggiunto di aver avuto solo 6 o 7 anni al tempo e di non aver capito perché lo trovava così attraente, limitandosi a pensare “Richard Gere!”.