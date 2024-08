Texas Instruments ottiene finanziamento di 1,6 miliardi di dollari da CHIPS Act

– Texas Instruments e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti hanno firmato un Memorandum of Terms preliminare non vincolante per un finanziamento diretto fino a 1,6 miliardi di dollari ai sensi del CHIPS and Science Act per supportare tre fabbriche di wafer da 300 mm già in costruzione in Texas e nello Utah.

Texas Instruments, quotata sul Nasdaq, è un’azienda statunitense di semiconduttori che progetta, produce e vende chip di elaborazione analogici e integrati per mercati quali industriale, automobilistico, elettronica personale, apparecchiature di comunicazione e sistemi aziendali.

Inoltre, Texas Instruments prevede di ricevere una cifra stimata tra 6 e 8 miliardi di dollari dal credito d’imposta per investimenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per investimenti qualificati nella produzione statunitense. Il finanziamento diretto proposto, insieme al credito d’imposta per investimenti, aiuterebbe TI a fornire una “fornitura geopoliticamente affidabile di semiconduttori essenziali per l’elaborazione analogica e incorporata”, si legge in una nota.

“Lo storico CHIPS Act sta consentendo una maggiore capacità di produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, rendendo l’ecosistema dei semiconduttori più forte e resiliente – ha affermato Haviv Ilan, presidente e CEO di Texas Instruments – I nostri investimenti rafforzano ulteriormente il nostro vantaggio competitivo nella produzione e nella tecnologia mentre espandiamo le nostre operazioni di produzione da 300 mm negli Stati Uniti. Con piani per aumentare la nostra produzione interna a oltre il 95% entro il 2030, stiamo costruendo una capacità geopoliticamente affidabile da 300 mm su larga scala per fornire i chip di elaborazione analogici e integrati di cui i nostri clienti avranno bisogno per gli anni a venire”.

“Con questo investimento proposto dall’amministrazione Biden-Harris in TI, un leader globale nella produzione di chip di generazione attuale e a nodo maturo, aiuteremmo a proteggere la catena di fornitura per questi semiconduttori fondamentali che sono utilizzati in ogni settore dell’economia statunitense e creeremmo decine di migliaia di posti di lavoro in Texas e nello Utah – ha affermato la Segretaria al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo – Il programma CHIPS for America potenzierà la tecnologia e l’innovazione americane e renderà il nostro paese più sicuro, e si prevede che TI sarà una parte importante del successo del lavoro dell’amministrazione Biden-Harris per rivitalizzare la produzione e lo sviluppo di semiconduttori negli Stati Uniti”.

TI creerà oltre 2.000 posti di lavoro aziendali nei suoi tre nuovi stabilimenti in Texas e Utah, insieme a migliaia di posti di lavoro indiretti per l’edilizia, i fornitori e le industrie di supporto.