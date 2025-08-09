Teverola, tensione in Consiglio: attacco contro le donne.

Il Consiglio comunale di Teverola, riunitosi il 6 agosto, ha vissuto un momento di forte tensione in seguito all’abbandono dell’aula da parte del gruppo di opposizione “Teverola in Testa”. La fuga dalla riunione è stata preceduta da un intervento critico del capogruppo Dario Di Matteo nei confronti del sindaco Gennaro Caserta, della segretaria comunale Rosalba Vitale e della presidente facente funzione Francesca Simonelli.

A questa situazione, il sindaco Caserta ha risposto con una lettera ufficiale, esprimendo il suo disappunto per l’atteggiamento dell’opposizione. Ha sottolineato che le critiche espresse da Di Matteo non sono state limitate a commenti politici, bensì hanno travalicato il confine dell’accettabilità, volgendo in un attacco personale. Caserta ha definito tali comportamenti come un “episodio di violenza psicologica istituzionale” contro le donne, circostanza che egli considera inaccettabile.

Il primo cittadino ha proseguito affermando che gli attacchi rivolti a figure femminili in posizioni di responsabilità denotano una violenza politica di genere, sottolineando come questo modus operandi rappresenti una minaccia alla dignità di tutte le donne che operano nel settore pubblico. Caserta ha chiarito la necessità di difendere chi svolge il proprio lavoro con impegno e integrità, condannando fermamente ogni forma di violenza verbale e psicologica.