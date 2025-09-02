Tevere e Cinema: Il Docufilm Umbro che Incanta

Si sono concluse le riprese de “Le Voci del Tevere”, un mediometraggio diretto da Antonello Lamanna e Federico Menichelli, che esplora il patrimonio culturale e il paesaggio sonoro del Tevere e dell’Umbria. Il trailer del film verrà presentato il 3 settembre 2025 alla Hollywood Celebrities Lounge, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e a ottobre sarà proiettato alla Festa del Cinema di Roma.

L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa a Palazzo Gallenga, moderata dal giornalista Italo Carmignani, con la partecipazione di autorità locali e accademiche, tra cui il prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Francesco Asdrubali, e altri membri significativi della comunità. Il progetto è sostenuto dall’Università insieme all’Anci Umbria e alla società cinematografica Studio Lumière di Perugia.

Il film è frutto di ricerche etnolinguistiche e antropologiche effettuate dall’ateneo e si propone di valorizzare un patrimonio demoetnoantropologico. Dodici giorni di riprese lungo il fiume hanno catturato storie di pescatori, barcaioli e contadini, intrecciando esperienze personali e memorie collettive. La voce di una giovane protagonista offre una narrazione poetica che collega passato e presente.

I vari esponenti presenti hanno sottolineato come il docufilm rappresenti un’opportunità di crescita per il territorio e una celebrazione della cultura umbra. La troupe era composta interamente da professionisti umbri e il cast includeva attori e miss della regione. Il mediometraggio si propone inoltre di promuovere e sostenere il cinema locale in un momento di difficoltà per il settore.