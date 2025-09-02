24.3 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Gossip

Tevere e Cinema: Il Docufilm Umbro che Incanta

Da StraNotizie
Tevere e Cinema: Il Docufilm Umbro che Incanta

Si sono concluse le riprese de “Le Voci del Tevere”, un mediometraggio diretto da Antonello Lamanna e Federico Menichelli, che esplora il patrimonio culturale e il paesaggio sonoro del Tevere e dell’Umbria. Il trailer del film verrà presentato il 3 settembre 2025 alla Hollywood Celebrities Lounge, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e a ottobre sarà proiettato alla Festa del Cinema di Roma.

L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa a Palazzo Gallenga, moderata dal giornalista Italo Carmignani, con la partecipazione di autorità locali e accademiche, tra cui il prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Francesco Asdrubali, e altri membri significativi della comunità. Il progetto è sostenuto dall’Università insieme all’Anci Umbria e alla società cinematografica Studio Lumière di Perugia.

Il film è frutto di ricerche etnolinguistiche e antropologiche effettuate dall’ateneo e si propone di valorizzare un patrimonio demoetnoantropologico. Dodici giorni di riprese lungo il fiume hanno catturato storie di pescatori, barcaioli e contadini, intrecciando esperienze personali e memorie collettive. La voce di una giovane protagonista offre una narrazione poetica che collega passato e presente.

I vari esponenti presenti hanno sottolineato come il docufilm rappresenti un’opportunità di crescita per il territorio e una celebrazione della cultura umbra. La troupe era composta interamente da professionisti umbri e il cast includeva attori e miss della regione. Il mediometraggio si propone inoltre di promuovere e sostenere il cinema locale in un momento di difficoltà per il settore.

Articolo precedente
Lotta dei lavoratori a Prato: dignità e diritti negati
Articolo successivo
Russia Disturba GPS di von der Leyen: Rischi e Conseguenze
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.