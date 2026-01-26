Tetra Pak Italia: innovazione e sostenibilità

Il Gruppo Tetra Pak, attivo in soluzioni di confezionamento di alimenti e nel trattamento degli stessi, vuole continuare a crescere nel mondo e in Italia, dove è presente da 60 anni. Nonostante il calo dei consumi, l’aspettativa è di risultati in linea con l’anno precedente, quando il gruppo ha registrato un fatturato di 12,8 miliardi di euro.

In Italia, il calo demografico ha spinto il gruppo ad affacciarsi a nuovi segmenti di mercato, come il pet food. Il lancio di Tetra Recart, un contenitore a base di carta, ha permesso al gruppo di entrare in categorie nelle quali prima non erano presenti, come il cibo per animali. Ciò è particolarmente rilevante in Italia, dove ci sono circa 25,5 milioni di animali domestici.

Innovazione e sostenibilità rimangono al centro del progetto di crescita del gruppo. Negli ultimi anni, Tetra Pak ha investito tra i 400 e i 500 milioni di euro in ricerca e sviluppo, con 100 milioni destinati all’innovazione sostenibile e 40 milioni alle attività di sviluppo nell’area della raccolta, selezione e riciclo dei materiali. L’obiettivo è di arrivare a una percentuale di raccolta superiore al 55% dei materiali investiti sul mercato e di avere contenitori con una percentuale di carta all’interno intorno al 90%. Nel 2026, sarà introdotto un contenitore con una barriera a base carta, che porterà il contenuto di questo materiale oltre l’80%.