Il testo, la traduzione e il significato di What a Feeling, brano di Irene Cara, pubblicato nel 1983 per il film Flashdance.

What a Feeling di Irene Cara fu la canzone portante di Flashdance, uno dei primi film che non rientrava nella categoria “musicale” incentrato, però, sulle canzoni. Un brano che è rimasto nel cuore di chi ha vissuto e amato gli anni ’80 e che, ancora oggi, viene utilizzato per diverse coreografie, in TV e non solo. Scopriamo insieme qualche curiosità su questa canzone, pubblicata nel 1983.

Microfono

Il testo di What a Feeling di Irene Cara

Uscì nel 1983 e – da allora – è diventata una delle canzoni più indimenticabili del panorama musicale: parliamo di What a Feeling di Irene Cara. La cantante scrisse il testo del brano con il cantautore Keith Forsey; Giorgio Moroder compose la musica e produsse il brano.

La parola “Flashdance” non compare mai nel testo, ma la canzone si riferisce al film, visto che parla esplicitamente del ballare. Irene Cara era un’abile ballerina la quale – non solo ha cantato la canzone Fame, ma ha anche recitato nel film come aspirante ballerina. Cara disse: “What a Feeling era la metafora di una ballerina, di come ha il controllo del suo corpo quando balla e di come può avere il controllo della sua vita”.

Il film Flashdance arrivò al cinema il 15 aprile 1983. Il 28 maggio, questa canzone raggiunse la posizione numero 1 negli Stati Uniti, dove vi rimase per sei settimane. Il 25 giugno, la colonna sonora arrivò alla numero 1, restandoci per due settimane, interrompendo la corsa di Thriller di Michael Jackson, che era stato al primo posto per 17 settimane per poi ritornarvi per altre 20.

Di seguito il video con il testo di What a Feeling:

La traduzione di What a Feeling: il significato

Il brano incita a non abbandonare i propri sogni, in quanto solo credendo con passione e dedizione, che ciò che vogliamo si avvererà, nonostante la vita sia dura e le difficoltà non manchino. “Take your passion and make it happen” è una delle frasi più importanti del testo. “Prendi la tua passione e realizzala“: un consiglio per riuscire ad ottenere ciò che si vuole dalla vita, agendo attivamente, credendo nelle proprie capacità.