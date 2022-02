Il significato e qualche curiosità su My Way di Frank Sinatra, brano pubblicato dall’artista nel marzo del 1969.

È difficile immaginare due occasioni più diverse del ballo inaugurale del presidente Trump e del funerale del rapper assassinato Nipsey Hussle che, però, hanno una cosa in comune: la stessa canzone suonata in entrambi. Si tratta di My Way di Frank Sinatra, una canzone che è arrivata a rappresentare un’idea particolare dell’individualismo americano e, per certi versi, sembra ancora più rilevante oggi rispetto a quando fu registrata nel 1968 da Frank Sinatra.

My Way di Frank Sinatra: il testo

Pubblicata nel 1969, My Way era una canzone insolita per Frank Sinatra. Non è una canzone d’amore su una ragazza, un ragazzo o anche una città. Tra i suoi fan fu oggetto di polemiche: Will Friedwald, autore del libro Sinatra! The Song Is You: A Singer’s Art, disse che “non sarebbe certamente nella Top 10 di qualcuno che considererei un vero grande fan di Sinatra“. Allora come e perché Frank Sinatra cantò questa canzone?

Come altri della sua generazione, alla fine degli anni ’60, l’artista sentiva che la cultura gli sfuggiva. I suoi anni da raccapricciante Rat Pack erano finiti, quando il rock and roll divenne la musica dominante d’America. La sua produzione – in quell’epoca – include alcuni dei suoi più grandi successi, come l’album capolavoro Strangers in the Night, ma i successi erano imprevedibili e il futuro della sua carriera sembrava tutt’altro che certo.

Il video con il testo di My Way:

La traduzione del testo di My Way: il significato

I sentimenti nella canzone sono espressi da un individuo che sta ripensando al viaggio della sua vita. E – in gran parte è molto soddisfatto. Forse il modo migliore per descrivere questa persona, almeno in base al suo racconto, è che è un vincitore nel gioco della vita e che ci è riuscito “a modo suo“.

Ha vissuto il tipo di vita in cui credeva, non essendo codardo nel corso del tempo. La sua sensazione generale di appagamento, quindi, non riguarda tanto l’avere risultati materiali da mostrare dopo i suoi sforzi. Piuttosto. è la sensazione interna di sapere che non ha compromesso le sue convinzioni personali, i suoi principi e il suo individualismo per raggiungere il successo.