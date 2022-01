Il significato e qualche curiosità su Your Song, brano d’amore di Elton John, pubblicato il 26 ottobre 1970.

Come con la maggior parte delle canzoni di Elton John, anche nel caso di Your Song lui compose la melodia, mentre Bernie Taupin scrisse il testo. La canzone è stata scritta nel 1967 e inclusa nel secondo album omonimo di Sir Elton. Taupin aveva solo 17 anni quando stese il testo del brano. È stata una delle prime canzoni che i due hanno realizzato insieme.

Elton John: testo e storia della canzone

“Il testo originale è stato scritto molto rapidamente sul tavolo della cucina dell’appartamento della madre di Elton a Northwood Hills, alla periferia di Londra, se ricordo bene, su un pezzo di carta per esercizi particolarmente sudicio“, disse Bernie Taupin a proposito della stesura del testo di Your Song, una delle canzoni d’amore più apprezzate di sempre del cantautore britannico. Taupin scrisse il testo della canzone dopo aver fatto colazione sul tetto di Denmark Street, a Londra, dove Elton lavorava per una casa editrice musicale come garzone.

Elton disse che questa canzone non parlava di nessuno in particolare e Taupin si rifiutò di rivelare l’identità della persona, ammesso che esistesse. Ecco cosa disse a Rolling Stone: “Ho sempre pensato che ‘Your Song’ fosse scritto su una delle sue ragazze, e quando gliel’ho chiesi, disse semplicemente: ‘No, non lo era!’ Si mette abbastanza sulla difensiva“.

Di seguito il testo della canzone:

La traduzione di Your Song: il significato

Taupin spiegò, in un’intervista a Music Connection, rilasciata nel 1989 che la canzone funge da “ballata perenne” e che faceva leva su “uno dei testi più ingenui e infantili dell’intero repertorio musicale, ma penso che il motivo per cui regge ancora è perché era reale in quel momento. Era esattamente quello che stavo provando. Avevo 17 anni e proveniva da una persona la cui visione dell’amore o dell’esperienza con l’amore era totalmente nuova e ingenua“.

Nonostante molte speculazioni sul fatto che il testo di questa canzone si rivolgesse a una persona importante della vita adolescenziale di Elton o Taupin (perché la canzone è stata scritta quando entrambi i musicisti avevano 17 anni), Elton – come vi dicevamo – ha sottolineato, a più riprese, che non c’era un destinatario di questa ballad.

Ad ogni modo, il testo è ricco di frasi romantiche e d’amore, che solo una persona con un cuore colmo di gioia ed affetto potrebbe scrivere – o quantomeno – dedicare alla donna o all’uomo amati: “E puoi dirlo a tutti, questa è la tua canzone, può essere abbastanza semplice, ma ora che è fatto, spero non ti dispiaccia“.