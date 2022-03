Nada, Mille stelle: il testo e il significato della canzone sigla e colonna sonora della fiction Rai Noi.

L’avventura di Noi, la fiction Rai che porta in Italia il format e la storia strappalacrime della celebre serie televisiva This Is Us, è iniziata. Ad accompagnare la versione italiana della celebre serie televisiva è una canzone inedita e originale, scritta appositamente da Nada: Mille stelle. Un motivetto che è già entrato nella testa e nei cuori di milioni di spettatori. Scritta dalla stessa Nada e da Andrea Ferri, è una canzone molto emozionante, incensata anche dal protagonista della fiction, Lino Guanciale. Ecco il significato del testo di questo nuovo brano.

Mille stelle è la nuova canzone di Nada

Negli ultimi anni le fiction Rai sono spesso accompagnate da canzoni originali scritte da alcuni dei più importanti artisti italiani. Tanto per fare un esempio, ha riscosso grande successo in questi ultimi tempi la sigla di Makari, scritta e cantata da Ignazio Boschetto de Il Volo.

Microfono concerto

Stavolta è stata invece una leggenda della nostra musica, Nada, a impegnarsi per dare a una nuova fiction Rai una canzone in grado di rendere ancora più intensa la storia in questione. Tra l’altro non è la prima volta che l’artista nella sua carriera si dedica alla stesura di una sigla: era capitato ad esempio per The Young Pope, la serie cult di Paolo Sorrentino.

Il significato del testo di Mille stelle

Ma di cosa parla Mille stelle? Si tratta di una canzone che ha al centro una storia d’amore tra due persone molto diverse tra loro, che cercano di spogliarsi delle rispettive corazze per abbandonarsi tra le braccia l’uno dell’altro e farsi così forza nell’affrontare tutte le sfide della vita. All’interno di questa storia le stelle diventano la personificazione dell’amore e avvolgono la coppia per celebrarne l’unione.

Un brano molto emozionante, reso ancora più significativo dalla storia di Noi, che ha al centro le vicissitudini di una famiglia multiculturale, con tre figli di cui uno adottato, e le loro tante problematiche quotidiane, scaturite dalla morte prematura di lui. Di seguito il testo di Mille stelle: