Il significato e qualche curiosità su Mi fiderò, brano di Marco Mengoni, contenuto nell’album Materia (Terra) del 2021.

Mi fiderò è uno dei brani che compone il nuovo album di Marco Mengoni, intitolato Materia (Terra), che l’artista ha pubblicato nel 2021. Scopriamo insieme qualche curiosità sul brano, dando uno sguardo anche al significato che esso trasmette.

Mi fiderò di Marco Mengoni: il testo

Mi fiderò è il terzo estratto dal sesto album in studio di Marco Mengoni. Il brano è stato pubblicato il 31 dicembre 2021. Il testo è stato scritto dal cantautore e dalla collega Madame, ai quali si sono affiancati – per la stesura delle strofe – anche Tony Maiello, Riccardo Scirè e Raige.

Marco Mengoni (ph credits Alvaro Beamud Cortes)

All’interno del nuovo album di Mengoni, oltre alla collaborazione con Madame, annoveriamo anche quella di Gazzelle. Un nuovo lavoro discografico, che esce un po’ fuori dalle logiche di mercato, caratterizzato da ritmi funk e uptempo.

Il video con il testo di Mi fiderò:

Mi fiderò: il significato della canzone

Il brano fa leva su un tema molto importante nei rapporti umani: la fiducia. Un legame che emerge quando la mente e l’istinto trovano un giusto compromesso e fanno funzionare una relazione, che sia d’amore o d’amicizia.

Come ha riferito lo stesso cantautore, in una intervista a Fanpage.it, “Mi fiderò è un insieme di più stanze, ognuna con la propria atmosfera e luci. Uno degli spazi più eterogenei è quello costruito e abitato da Madame che ha voluto scrivere di getto la sua parte, lasciando l’impronta del suo tocco distintivo in una canzone che esplora il funk con una ritmica preponderante“.