Testine Ricambio Oral-B Pro Cross Action Black – 10 Pezzi

Scopri la testina Oral-B Pro Cross Action, il tuo alleato numero uno per una bocca sana e luminosa! Con oltre 2200 setole angolate con precisione, questa testina è capace di rimuovere fino al 100% di placca batterica in più rispetto a uno spazzolino manuale, regalando ai tuoi denti una pulizia incomparabile e gengive più forti. Progettata con innovative setole a X, riesce a penetrare anche nelle aree più difficili da raggiungere, dove gli spazzolini tradizionali falliscono.

Ma non è tutto! Grazie all’indicatore di utilizzo, le setole cambiano colore da verde a giallo, avvisandoti quando è il momento di sostituire la testina per una pulizia sempre efficace e al top.

Vantaggi pratici:

Non perdere l’opportunità di dare il meglio alla tua igiene orale! Scegli Oral-B Pro Cross Action e sorride con fiducia!

