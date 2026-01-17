12.4 C
Testine Rasoi Braun Serie 5/6 Ricambio

Testine Rasoi Braun Serie 5/6 Ricambio

💸 Prezzo: €42.79 – €40.90

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Series 5 53B, Braun Series 5 Original Head for Electric Shaver Beard, Recovers 100% of the Performance of Your Men’s Beard Trimmer, Compatible with Series 5 and 6 Razors

Migliora la tua esperienza di rasatura con Braun Series 5 53B

Dopo 18 mesi di utilizzo, il tuo rasoio elettrico Braun avrà rasato circa 6.000.000 di peli, portando a un logoramento graduale delle parti taglienti e a una rasatura meno confortevole. Per questo motivo, Braun consiglia di sostituire il blocco di lamelle e la testina del rasoio elettrico ogni 18 mesi per mantenere sempre le prestazioni al meglio.

Vantaggi pratici:

  • Risparmia tempo e denaro sostituendo solo la testina del rasoio e non l’intero dispositivo
  • Migliora la qualità della rasatura e riduci la pressione sulla pelle grazie al sistema SensoFlex

Caratteristiche principali:

  • Dimensioni del prodotto: 8 x 2 x 14,7 cm; 15 g
  • Prodotto da Procter & Gamble
  • Codice modello: 4210201263074
  • Paese di origine: Germania
    *Compatibile con rasoi elettrici Serie 5 e Serie 6 (nuova generazione)

Soddisfazione garantita
Con una valutazione media di 4,6 stelle su 5 da parte di oltre 24.500 clienti, questo prodotto è una scelta sicura per migliorare la tua esperienza di rasatura. Sostituisci la testina del tuo rasoio elettrico ogni 18 mesi e scopri la differenza! Acquista ora e scopri come una rasatura confortevole e di alta qualità possa cambiare la tua routine quotidiana!

