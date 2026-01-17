Testine Rasoi Braun Serie 5/6 Ricambio

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€42.79 – €40.90
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Braun Series 5 53B, Braun Series 5 Original Head for Electric Shaver Beard, Recovers 100% of the Performance of Your Men’s Beard Trimmer, Compatible with Series 5 and 6 Razors
Migliora la tua esperienza di rasatura con Braun Series 5 53B
Dopo 18 mesi di utilizzo, il tuo rasoio elettrico Braun avrà rasato circa 6.000.000 di peli, portando a un logoramento graduale delle parti taglienti e a una rasatura meno confortevole. Per questo motivo, Braun consiglia di sostituire il blocco di lamelle e la testina del rasoio elettrico ogni 18 mesi per mantenere sempre le prestazioni al meglio.
Vantaggi pratici:
- Risparmia tempo e denaro sostituendo solo la testina del rasoio e non l’intero dispositivo
- Migliora la qualità della rasatura e riduci la pressione sulla pelle grazie al sistema SensoFlex
Caratteristiche principali:
- Dimensioni del prodotto: 8 x 2 x 14,7 cm; 15 g
- Prodotto da Procter & Gamble
- Codice modello: 4210201263074
- Paese di origine: Germania
*Compatibile con rasoi elettrici Serie 5 e Serie 6 (nuova generazione)
Soddisfazione garantita
Con una valutazione media di 4,6 stelle su 5 da parte di oltre 24.500 clienti, questo prodotto è una scelta sicura per migliorare la tua esperienza di rasatura. Sostituisci la testina del tuo rasoio elettrico ogni 18 mesi e scopri la differenza! Acquista ora e scopri come una rasatura confortevole e di alta qualità possa cambiare la tua routine quotidiana!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €42.79 - €40.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Series 5 53B, Braun…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €23.80 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Essentials Men's Fleece Sweatshirt Long Sleeve…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €20.37 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats for…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €18.89 - €18.31 ⭐ Valutazione: / 5 by Amazon Nespresso Compatible Intense Coffee…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €18.90 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's V-Neck Pullover Sweater (Available in…