Testine di Ricambio Oral-B Cross Action da 10 Pezzi, per una Pulizia Profonda con Setole Angolate, Perfette per la Buca delle Lettere

29,90€ - 24,99€

(as of Mar 09, 2025 07:10:44 UTC – Details )

Prezzo:





La testina Oral-B Pro Cross Action è dotata di oltre 2200 setole perfettamente angolate per rimuovere fino al 100% di placca batterica in più, per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Le testine Oral-B originali sono progettate con nuove setole a X che permettono di raggiungere le aree più difficili dove le testine tonde non riescono ad arrivare. L’indicatore di utilizzo della testina fa passare le setole dal verde al giallo mostrandoti quando cambiarle per una pulizia efficace al 100%. Compatibile con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne iO e Pulsonic.

Lingua ‏ : ‎ Olandese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 27,2 x 2 x 13,2 cm; 129,6 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0BWNT8WG5

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8006540861981

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

Categoria ‏ : ‎ Cura Dentale

Consegna facile: 10 testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action Black con dimensioni adatte alla buca delle lettere

Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale

Solo le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale

Oral-B Cross Action è dotato di setole angolate a 16° che si adattano perfettamente a ogni dente per una pulizia profonda

Compatibile con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne iO e Pulsonic

Indicatore di utilizzo della testina: le setole passano dal verde al giallo ricordandoti quando cambiarle per mantenere una pulizia efficace al 100%

Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo con risultati clinicamente testati