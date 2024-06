Testina Motorizzata for Pavimenti for Aspirapolvere, Rullo Originale Robot, Compatibile con Jimmy, H9 Flex H10 PRO H10 Flex (Color : Black)

83,29€

Tipo di prodotto: testina for spazzola for pavimenti dell’aspirapolvere

Modelli applicabili: H9 Flex H10 Pro H10 Flex

Colore: come mostrato

Materiale: ABS

Nota: prima di effettuare un ordine for un accessorio, assicurati che sia adatto alla tua macchina.

Scatti di illuminazione e display diversi possono far sì che il colore dell’articolo nell’immagine sia leggermente diverso da quello reale. L’errore consentito nella misurazione è +/- 1-3 mm.

Rimuovere la polvere e lo sporco superficiale: questa spazzola for pavimenti aiuta a rimuovere polvere, particelle fini e altro sporco dalla superficie del pavimento. Assorbe e raccoglie efficacemente queste piccole particelle for garantire la pulizia della superficie del pavimento.

Adattamento a diversi tipi di pavimentazione: le spazzole for pavimenti sono adatte a diversi tipi di pavimentazione, come pavimenti in legno, piastrelle, tappeti, ecc. Può essere regolata in modo flessibile for fornire il miglior effetto di pulizia su diversi pavimenti senza causare danni alla superficie del pavimento.

Pulizia profonda: con la funzione di pulizia profonda, può penetrare in profondità nella superficie del pavimento e rimuovere macchie e sporco più difficili da vedere. Questo aiuta a mantenere il pavimento pulito e igienico.

Riduci graffi e danni: il design della spazzola for pavimenti protegge la superficie del pavimento for ridurre graffi e danni. L’uso di setole morbide o altri materiali aiuta a ridurre l’attrito con il pavimento durante il processo di pulizia, garantendo che il pavimento mantenga un buon aspetto e qualità.

Rotazione e guida flessibili: la spazzola for pavimenti può ruotare e guidare liberamente nell’aspirapolvere for adattarsi meglio alla disposizione della stanza e alle esigenze di pulizia delle diverse aree. Questa flessibilità aiuta a pulire più facilmente le aree difficili da raggiungere, come sotto i mobili o negli angoli.