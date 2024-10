Testimoni e Polizia sulla morte di Liam Payne: “Cosa è successo”

La morte di Liam Payne ha catturato l’attenzione dei media argentini e ha sollevato molte domande. Due programmi televisivi hanno trasmesso interviste con testimoni che hanno descritto gli eventi accaduti all’hotel CasaSur, dove è avvenuto il tragico incidente. In particolare, è stata resa pubblica la seconda parte della chiamata del receptionist dell’hotel al numero d’emergenza 911, durante la quale lamentava che Liam era visibilmente alterato da droga e alcol. Il receptionist ha chiesto un intervento urgente: “Abbiamo un ospite in pericolo, temiamo per la sua vita, soprattutto perché si trova su un balcone”.

Alberto Crescenti, direttore del Sistema di Emergenza Medica, ha confermato che alle 17:04 è stata segnalata la presenza di un uomo nel cortile interno dell’hotel. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, hanno constatato il decesso di Liam, che aveva riportato lesioni gravissime a causa di una caduta da un’altezza di circa 13-14 metri. Non c’era possibilità di rianimazione.

Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto Liam poco prima dell’incidente. Una donna ha dichiarato di averlo visto tornare nella sua camera, notando che appariva agitato e in uno stato precario. Ha riferito che il direttore dell’hotel aveva sentito un forte rumore poco prima che arrivasse la polizia, che ha trovato Liam già privo di vita.

Altri testimoni hanno confermato di aver sentito delle urla e, avvicinandosi, hanno appreso da chi era già presente sul posto che Liam non era più in vita, indicando che il decesso era avvenuto istantaneamente. Gli operatori di emergenza non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

In un contesto di shock e tristezza, è emersa anche una testimonianza che ritrae momenti precedenti la tragedia, con Liam che cantava una canzone spagnola ai suoi fan, sorridendo in modo malinconico. Questi eventi non solo hanno colpito il pubblico, ma hanno anche sollevato interrogativi sulla salute mentale e il benessere degli artisti nel mondo dello spettacolo.