Testimone del pestaggio di Iovino: “Minacciato, ho paura. Ho visto Fedez”

Sono passati più di due mesi dalla lite tra Cristiano Iovino e Fedez al The Club e dalla presunta rissa, ma di questa faccenda si sa ancora poco o nulla, se non le indiscrezioni di Fabrizio Corona e qualche informazione riportata dalla stampa. La giornalista di Farwest, Rebecca Pecori, ha incontrato un testimone del pestaggio di Iovino e anche due della catfight nel locale milanese.

Il primo addetto alla sicurezza ha dichiarato: “Sai succede, è normale, non è una cosa assurda. Qui c’è l’alcol, bevono. Qualcuno ha tirato un pugno, non so chi è stato. Li abbiamo tirati fuori e basta. L’altro è andato via subito. Lui è stato qui e ha fatto un po’ di cinema. Poi però se n’è andato anche lui“.

Il secondo buttafuori ha aggiunto di essere anche stato contattato dalla Polizia: “C’ero io. Li ho divisi anche io quella notte. La Polizia mi ha chiamato già due volte. Chi è stato il primo che ha dato la botta? Non posso dirtelo. Come mai non posso? Questo è un segreto del mio lavoro e non lo dico proprio. Non è che devo dire per forza tutto quello che riguarda il mio lavoro e questo non posso. Quando mi ha chiamato la Polizia io non ho detto nulla. Non devo mica dire tutto a tutti”.

La giornalista di Farwest ha poi parlato anche con un testimone della presunta rissa avvenuta dopo la lite tra Fedez e Cristiano Iovino al The Club. L’uomo ha ammesso di avere paura, visto che i picchiatori che hanno pestato Cristiano Iovino gli avrebbero chiesto i documenti e l’avrebbero minacciato.

“Sei d’accordo che io posso avere una famiglia, posso avere amici e una vita? E la mia paura è che persone a me vicino, per chi mi sta attorno. Come potevano fare qualcosa quella notte, poi a me vengono qua, mi prendono, mi massacrano di botte, perché eventualmente ho parlato.

Il fatto si è svolto per strada, Cristiano ha cercato di scappare dentro, ma l’hanno raggiunto. Io ho sentito le urla, sentivo anche come il pestacarne su una bistecca. Se c’ero io mi avevano fatto fuori per come sono, quei tipi erano molto grossi. Mi hanno minacciato, mi hanno chiesto i documenti. Volevano il cellulare per vedere chi avevo chiamato, le foto, l’indirizzo. Mi hanno detto ‘tanto la tua faccia me la ricordo, sappiamo dove venirti a prendere’. Ero paralizzato dalla cosa, erano dieci persone.

Dopo sono andato a farmi prescrivere qualcosa, pensavo che sarei morto, avevo le pulsazioni mai sonno i 120, con picchi a 170. Se vedevo un furgone nero per strada mi cedevano le gambe. Erano tutti pelati e tatuati, tutti grossi. Se ho visto Fedez? Mi sono affacciato e l’ho visto. Io è lì che ho detto ‘cavolo ma quello è Fedez, cavolo ha il tatuaggio sul collo’. Però oggettivamente io l’ho visto uscire. Non l’ho visto muovere le mani e non so se ha partecipato. Era proprio qui“.