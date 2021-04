Anna ha 73 anni, Marco ne ha 66. Da grande lei voleva fare il medico, lui il pilota. Poi l’una è diventata commerciante e l’altro professore. Ora sono in pensione, i loro sogni si sono trasformati: da quelli per sé stessi e i loro cari a quelli per gli altri. Loro, come altri 5 milioni e mezzo di italiani – il triplo rispetto al 2013, anno di partenza del progetto – sono pronti a firmare un testamento solidale. Tra loro, pure il cantautore Roberto Vecchioni.

Sono anziani soli o con famiglie, persone di media età impegnate nella beneficienza, donne soprattutto, decisi a lasciare una quota di eredità a un’organizzazione umanitaria, sociale, sanitaria, scientifica, ambientalista per la loro attività dalla parte degli altri o per un singolo progetto. Un gesto semplice, e non vincolante, che può essere ripensato, modificato in qualsiasi momento. Senza che vengano lesi i diritti legittimi dei familiari. E senza che siano necessari ingenti patrimoni: c’è chi dona una piccola somma in denaro, chi titoli, azioni, appartamenti, gioielli, opere d’arte. O anche solo un bel mobile, un tavolo di pregio, un comodo sofà.

Un fenomeno che la pandemia non ha fermato, anzi. Nell’ultimo anno è aumentata la richiesta di informazioni per una scelta generosa e anche le decisioni di redigere un testamento solidale sono cresciute e hanno visto un’accelerazione davanti al Covid-19. “Il lascito è un vaccino contro l’indifferenza”, sostiene il Comitato per il testamento solidale che riunisce 23 tra le principali realtà del Terzo settore e che ha portato avanti un’indagine tra le organizzazione aderenti (da ActionAid a Save The Children, da Amnesty International a Greenpeace, da Telethon all’associazione Luca Coscioni, dall’Ail all’Amref).

In generale, un’organizzazione su due ha registrato un deciso incremento del trend di raccolta fondi da lasciti, a fronte dell’altro 50% che osserva un trend stabile. Secondo il 41% degli intervistati, nell’arco degli ultimi 5 anni la raccolta ha avuto un peso tra il 5 e il 10% nella raccolta fondi generale delle organizzazioni. Il peso è stato tra l’11 e il 25% per quasi 2 organizzazioni su 10. Per quasi una organizzazione su 2 (48%) si continuano a ricevere lasciti di entità piccole, medie e grandi. Ma un’organizzazione su tre (35%) dichiara donazioni oltre i 50mila euro.

“Sono dati che ci parlano di un fenomeno tutt’altro che in declino – commenta Rossano Bartoli, Portavoce del Comitato testamento solidale e presidente della Lega del filo d’oro – Nel secondo semestre del 2020 abbiamo raccolto il punto di vista del pubblico rispetto al tema attraverso una ricerca nazionale, che ci parlava di un bacino di circa 5,5 milioni di italiani propensi al lascito solidale. Con questa nuova survey abbiamo invece guardato al fenomeno dal punto di vista delle organizzazioni. Ed è stata la conferma che la cultura del testamento solidale si sta diffondendo nel nostro Paese, anche grazie all’opera di sensibilizzazione che il Comitato porta avanti sin dal 2013”.

Per il 61% delle organizzazioni a donare un lascito testamentario sono le donne, mentre per oltre il 30% il testamento solidale viene scelto in egual misura dai due sessi. La maggior parte delle persone che fanno un lascito ha comunque già un’abitudine alla donazione (70%), non necessariamente a favore della onlus che si sceglie poi per le ultime volontà.

La pandemia ha aumentato l’interesse verso il lascito per oltre il 48% delle organizzazioni. Ma per il 74% il clima vissuto nel 2020 ha accelerato la scelta di chi stava già pensando di dettare le ultime volontà pensando alla solidarietà. Più di una associazione su cinque ha raccontato di donatori che hanno optato per un lascito testamentario dopo aver vissuto, in prima persona o in famiglia, l’esperienza dell’infezione da Covid-19. Oltre il 90% delle organizzazioni negli ultimi 5 anni rileva un aumento delle richieste di informazioni e dell’interesse sui lasciti; di queste, il 39% segnala un incremento in particolare nell’ultimo anno.