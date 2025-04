Testamento di Papa Francesco, una frase suscita dubbi e discussioni

La sala stampa della Santa Sede ha reso pubblico il testamento di Papa Francesco, datato 29 giugno 2022. In questo documento, il Pontefice esprime le sue volontà riguardo alla sepoltura, specificando chiaramente il luogo e le modalità. Ha scelto di essere sepolto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, in un loculo semplice, senza decorazioni, con l’unica iscrizione “Franciscus”. Le spese per la tomba saranno coperte da un benefattore anonimo.

Una parte del testamento che ha suscitato dibattito è l’affermazione di Papa Francesco riguardo alla sua dipartita, in cui parla di “viva speranza nella vita eterna”, anziché usare il termine “certezza”. Questo ha portato alcune persone a riflettere sull’opportuna espressione di fede di un pontefice, ponendo interrogativi sul significato di speranza rispetto a quella di certezza nell’ambito della dottrina cristiana.

Il testamento evidenzia anche il profondo legame del Papa con la figura di Maria Santissima, a cui ha sempre affidato la sua vita e il suo ministero. Ha anche menzionato le preghiere fatte prima e dopo ogni viaggio apostolico nella Basilica, indicando questo luogo come significativo per la sua spiritualità. Alla fine del documento, esprime gratitudine a coloro che lo hanno supportato, augurando una ricompensa divina per le loro preghiere e per il bene ricevuto.

Il testamento si conclude con un pensiero sulla sofferenza che ha affrontato, offrendo le sue sofferenze al Signore per la pace e la fratellanza tra i popoli.