Testamento Berlusconi: “Marta Fascina potrebbe ricevere 100 milioni di euro”

All’indomani del funerale di Silvio Berlusconi si parla già di testamento. Lo ha fatto apertamente Milano Finanza che ha scritto nero su bianco che Marta Fascina potrebbe ricevere ville e ben 100 milioni di soldi liquidi.

I due – come sappiamo – non si sono mai sposati legalmente e quindi come spiega Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Marta Fascina potrà mettere mano al patrimonio solo se presente nel testamento. “Il testamento potrà aprire le porte della successione alla compagna. Varrebbero poi le donazioni fatte in vita, ma che non eccedano la quota disponibile“.

Marta Fascina: le prime parole dopo la morte del marito Silvio Berlusconi https://t.co/ibjuiqHEx6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 14, 2023

Testamento di Silvio Berlusconi: “Ultima modifica prima del penultimo ricovero”

Mediaset, Mondadori, Mediolanum, ville: tutto questo sarà ripartito fra i figli. Il patrimonio di Silvio Berlusconi si attesterebbe intorno ai 4 miliardi di euro. “La liquidità totale” – scrive il Corriere della Sera – “dovrebbe ammontare a circa 1,3 miliardi dei 4 totali, sommando partecipazioni azionarie e immobili, mentre le opere d’arte e i beni non registrati rimangono fuori dalla valutazione“.

L’ultima modifica al testamento di Silvio Berlusconi – secondo quanto riporta Il Messaggero – sarebbe stata effettuata prima del penultimo ricovero al San Raffaele. Tra le ultime volontà sarebbe quindi stata aggiunta la destinazione di una somma di denaro per Marta Fascina. SkyTg24 ha aggiunto che secondo le indiscrezioni il controllo di Mediaset sarebbe stato affidato ai suoi due figli maggiori, Marina e Pier Silvio.