Testa i limiti del corpo e della mente in ambienti estremi

L’esposizione a condizioni ambientali estreme, come quelle spaziali, solleva interrogativi su come tali circostanze possano influenzare il corpo umano. L’esplorazione spaziale ha assunto un’importanza pratica, richiedendo una comprensione approfondita di come stress, isolamento e ambienti difficili interagiscono con i processi biologici. Questa conoscenza non è solo cruciale per preparare gli astronauti, ma ha anche applicazioni per migliorare la salute e la sicurezza in contesti estremi sulla Terra, come per subacquei, alpinisti e lavoratori in ambienti industriali sfavorevoli.

Una ricerca pubblicata nel «European Journal of Applied Physiology» dall’Università di Padova, nell’ambito del programma EMMPOL, ha esaminato gli effetti dell’esposizione a condizioni difficili sul corpo umano. Attraverso simulazioni di missioni spaziali, lo studio ha offerto un’opportunità unica di analizzare come lo stress e l’isolamento possano impattare il corpo, focalizzandosi su aspetti come lo stress ossidativo, l’infiammazione e l’invecchiamento biologico.

Guidate da Sofia Pavanello, del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, le missioni EMMPOL hanno prodotto dati significativi riguardo le sfide legate ai voli spaziali, fornendo anche indicazioni per migliorare la salute in condizioni estreme sulla Terra. Durante una di queste missioni simulate, condotta in Polonia, Tommaso Antonio Giacon, insieme a quattro studenti internazionali, ha vissuto in isolamento per una settimana in un habitat che imitava un insediamento lunare. Gli studenti hanno affrontato sfide significative, come l’alterazione dei ritmi circadiani, carichi di lavoro elevati e stress psicofisico, esplorando i limiti del corpo e della mente.

I risultati emersi hanno mostrato un aumento significativo dello stress ossidativo e dei livelli di cortisolo, indicativo di come periodi brevi di isolamento possano alterare parametri biologici fondamentali. Inoltre, la riduzione delle ore di sonno ha evidenziato l’impatto negativo delle condizioni estreme sul benessere psicofisico.

Sofia Pavanello ha sottolineato l’importanza di queste simulazioni per comprendere l’adattamento del corpo umano a condizioni estreme, enfatizzando che tali scoperte sono utili non solo per astronauti, ma anche per migliorare la salute e la sicurezza di chi opera in contesti difficili, come alpinisti e lavoratori industriali.