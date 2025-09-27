20.3 C
Test su gomme Pirelli al Mugello: pioggia e sfide Ferrari

L’autodromo del Mugello ha recentemente ospitato due giorni di test per lo sviluppo delle gomme Pirelli 2026, in collaborazione con la Ferrari. Tuttavia, le condizioni meteo avverse, con pioggia intensa, hanno limitato il lavoro programmato, in particolare sulle mescole più dure. I piloti Charles Leclerc e Guanyu Zhou si sono alternati al volante della monoposto di Maranello, ma il tempo disponibile per le gomme slick è stato ridotto al minimo. Gli abbinamenti effettuati comprendono gomme intermedie e una sessione con pneumatici da bagnato estremo.

Nella prima parte della giornata, Leclerc ha completato solo 25 giri, tutti con pneumatici intermedi, ottenendo un miglior tempo di 1:34.914. Nel pomeriggio, Zhou ha effettuato 75 tornate, provando prima le gomme intermedie e quelle estreme, per poi passare alle slick, con un miglior tempo di 1:22.012.

Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport, ha commentato la sessione, lamentando le difficili condizioni meteorologiche che hanno ostacolato il lavoro. Ha sottolineato che il Mugello, essendo un circuito impegnativo, avrebbe offerto l’opportunità di testare in modo più approfondito le mescole più dure. Isola ha aggiunto che verranno analizzati i dati raccolti, integrandoli con quelli delle sessioni precedenti, mentre per le mescole più morbide ci sono ulteriori test programmati dopo il Gran Premio di Città del Messico per definire le versioni da omologare. Infine, ha evidenziato l’importanza dei test delle gomme da pioggia su una pista vera, ringraziando Ferrari e Haas per la loro collaborazione.

