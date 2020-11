Come funziona il test rapido covid dal medico di base? Dai locali ‘dedicati’ al ricambio di aria nelle stanze, alle regole per l’accesso negli ambulatori fino alle precauzioni anti-contagio e alla sanificazione: ecco alcune ‘istruzioni per l’uso’ per l’esecuzione dei test antigenici rapidi dal medico di famiglia o dal pediatra. A dettare alcune importanti raccomandazioni è una nota tecnica realizzata dall’Istituto superiore di Sanità, in collaborazione con il ministero della salute, la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici) e l’Inail, e online da oggi sul sito dell’Iss.

Fonte