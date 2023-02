Test Medicina 2023, pubblicati i posti a disposizione

È ufficiale: sono usciti i posti disponibili per la facoltà di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria 2023. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha firmato i decreti che definiscono i posti “provvisori” disponibili, in attesa dell’accordo assunto nella prossima Conferenza Stato-Regioni.

I posti disponibili per Medicina 2023

I posti sono distribuiti in questo modo:

(decreto n. 76 del 10 febbraio 2023) i posti provvisori per la facoltà di Medicina 2023 sono 14.787 , di cui 567 sono riservati ai candidati di Paesi non UE.

, di cui 567 sono riservati ai candidati di Paesi non UE. (Dm n.74 del 10/2/23) i posti provvisori per Odontoiatria sono invece 1.384, di cui 95 per i candidati di Paesi non UE residenti all’estero

(Dm n. 75 del 10 febbraio 2023) i posti provvisori per Veterinaria sono 1.082, di cui 59 posti per i candidati di Paesi non UE residenti all’estero.

Il gruppo di lavoro Bernini

I decreti seguono i risultati del gruppo di lavoro istituito dalla ministra Bernini per riflettere sui fabbisogni regionali in relazione alle evidenti carenze di personale medico che si sono già create e continueranno a farlo nei prossimi anni. Bernini aveva specificato di voler garantire un “accesso sostenibile” alla facoltà di Medicina. La differenza con i posti a disposizione nel 2022 è di sole 47 unità in più, da confermare.

Le modalità del test

Dal 2023, il test di Medicina sarà in modalità TOLC. Cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti. Due sessioni disponibili: dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023. Dopo le due sessioni ogni candidato invierà il suo punteggio migliore per la graduatoria di settembre.