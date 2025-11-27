10 C
Test giorno a Modena per malattie sessualmente trasmissibili

Sabato 29 novembre, presso l’Informagiovani di piazza Grande, sarà possibile eseguire gratuitamente il test per Hiv, epatite C e sifilide, nonché ricevere informazioni sulle malattie trasmesse sessualmente. L’evento si svolgerà dalle 17 alle 20.

L’iniziativa, denominata Test day, ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sui rischi connessi alle malattie a trasmissione sessuale. Il Test day è frutto della collaborazione tra il Comune di Modena, l’Azienda Usl e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia, insieme ad associazioni di volontariato.

Per eseguire il test, che sarà effettuato in forma anonima, non sarà necessaria alcuna prenotazione: sarà sufficiente presentarsi all’Informagiovani, dove un infermiere provvederà al prelievo del sangue nel rispetto della privacy. I risultati del test verranno inviati via e-mail.

Saranno presenti infermieri professionali, medici e volontari per fornire informazioni e chiarire eventuali dubbi sull’infezione Hiv e sull’Aids, nonché sulla prevenzione, cura e assistenza. All’interno dell’Informagiovani sarà disponibile anche materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili e sui servizi di prevenzione, diagnosi e cura disponibili a Modena e nella provincia.

