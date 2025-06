Test Genomici per Tumore Mammario: Nuove Speranze in Italia

L’introduzione dei test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) è stata accolta positivamente dagli oncologi italiani durante il Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) a Chicago. I recenti Dpcm prevedono questi esami prognostici come prestazioni sanitarie da garantire a livello nazionale. Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom, ha sollecitato un aggiornamento urgente dei Lea, sottolineando che l’ultimo risale al 2017.

I test genomici, fondamentali per selezionare le terapie per il tumore del seno, dovrebbero essere prescritti annualmente a oltre 10.000 donne in Italia. Questi esami valutano la necessità di chemioterapia dopo l’intervento chirurgico. Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia mammaria dell’Irccs Fondazione Pascale di Napoli, ha evidenziato la loro validità prognostica, capace di evitare trattamenti non necessari e ridurre i costi sanitari.

L’investimento per il Servizio sanitario nazionale ammonta a 20 milioni di euro, previsto già nel fondo 2020. La personalizzazione delle cure anti-cancro si sta affermando, con oltre il 70% delle donne che riesce a sconfiggere la malattia grazie a terapie efficaci. È in fase di sviluppo un nuovo esame per rilevare vari tumori attraverso un singolo prelievo di sangue, promettendo un ampliamento dello screening.

La Fondazione Aiom ha attivato un Osservatorio sui test genomici per sensibilizzare le istituzioni, i clinici e i pazienti, continuando a promuovere l’importanza di queste analisi molecolari.

Fonte: www.adnkronos.com