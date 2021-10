Tra gare da avviare ed ulteriori ritardi burocratici e amministrativi si corre il rischio concreto di dover aspettare altri 6-9 mesi. Troppi perché si parla di salute delle donne e in particolare dell’accesso ai test genomici per il tumore al seno che purtroppo non sono ancora disponibili gratuitamente per tutte le pazienti. E’ un tema su cui gli oncologi dell’Aiom e le associazioni di pazienti battono da tantissimi mesi ormai e a furia di parlarne, scriverne e farsi sentire qualche risultato è arrivato. Ed oggi se ne è parlato di nuovo in occasione della seconda giornata del XXIII Congresso Nazionale della Società Scientifica per ricordare quali sono le regioni nelle quali il test è già offerto alle pazienti e far conoscere il ‘modello virtuoso’ dell’Emilia-Romagna dove gli ospedali già acquistano i test che saranno poi rimborsati dalla Regione.

I tempi ‘tecnici’ per garantire l’accesso ai test

A quasi un anno dalla istituzione del fondo da 20 milioni i test genomici per il tumore del seno non sono ancora disponibili gratuitamente per tutte le donne. Anche se le Regioni hanno finalmente recepito il decreto del Governo, attraverso appositi provvedimenti, ora bisogna far diventare operativo e attuabile la determinazione del test in ogni ospedale. Quanto ci vorrà? “Stiamo perdendo tempo prezioso, ogni giorno che passa decine di donne rischiano di non accedere ai test che possono evitare chemioterapie inutili. Negli ultimi dodici mesi si sono accumulati pesanti ritardi prima a livello di Governo centrale, poi di singole Regioni e Provincie Autonome – afferma Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom. E’ una situazione intollerabile che per l’ennesima volta ha creato un’assistenza a macchia di leopardo nel nostro Paese. Ad alcune pazienti ‘fortunate’ possiamo prescrivere da mesi gratuitamente esami che permettono di sottrarsi alla somministrazione di farmaci inutili o controproducenti. Altre invece ancora non possono e per averli devono mettere mano al proprio portafoglio. Chiediamo alle Regioni e alle Asl del territorio di velocizzare i processi per reperire i test, ovviamente nel pieno rispetto delle norme che regolano questo genere di acquisti da parte delle strutture sanitarie”.

Esmo 2021

Perché i test genomici sono preziosi per le pazienti

I test genomici permettono di individuare i casi specifici in cui la chemioterapia è davvero indispensabile, in aggiunta all’ormonoterapia, dopo un primo intervento chirurgico. “Si calcola che possano essere prescritti ad una paziente su cinque – prosegue Giordano Beretta, presidente nazionale Aiom. “Sono quindi oltre 10mila le donne che solo nel nostro Paese ogni anno potrebbero trarre numerosi benefici da esami relativamente poco costosi e facili da svolgere. I farmaci chemioterapici sono molto temuti soprattutto per alcuni effetti collaterali che ancora determinano. Possono provocare controindicazioni come caduta dei capelli e peli, danni a pelle e unghie, anemia, fatigue o alterazione dell’olfatto e del gusto. Non vanno poi sottovalutati i costi, sia diretti che indiretti, indotti dalla somministrazione di queste terapie. L’utilizzo dei test genomici deve essere considerato un investimento che genera risparmi per le casse pubbliche e che soprattutto evita sofferenze alle donne”.

Dove sono già accessibili

Attualmente solo in 11 Regioni alcuni ospedali hanno iniziato a ordinare i test anche in attesa delle gare regionali. La prima regione a promuovere la gratuità di questi test è stata la Lombardia. Tra le altre, c’è l’esempio positivo dell’Emilia-Romagna. “Già all’inizio di agosto 2021 è stato approvato un apposito provvedimento e sono 850 le donne che ogni anno potranno ricevere gratuitamente i test genomici – sottolinea Claudio Zamagni, direttore dell’Oncologia Medica Senologia e Ginecologica del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Come rappresentanti dei clinici abbiamo sollecitato l’assessorato e ottenuto un importante risultato. Nell’attesa delle gare regionali, le singole strutture ospedaliere, da Piacenza a Rimini, possono acquistare i test che saranno poi rimborsati dalla Regione. E’ una scelta vincente che sta portando ottimi risultati e che può essere presa a modello da altre Regioni”.

Il tumore al seno in Italia

Quello del seno è il tumore più diagnosticato tra le donne residenti nel nostro Paese. Il numero di nuovi casi l’anno è di 55mila e la sopravvivenza a cinque anni si attesta all’88%, una delle migliori registrate per una neoplasia in Italia. “Diagnosi precoci, interventi terapeutici tempestivi e gestione multidisciplinare della patologia hanno portato a questi ottimi risultati”, conclude Cinieri. “La grande diffusione della neoplasia, e la sua costante crescita, la rendono una delle principali sfide del nostro sistema sanitario nazionale. In quest’ottica l’uso dei test genomici è indispensabile e rientra nella personalizzazione delle cure che è alla base dell’evoluzione dell’oncologia degli ultimi anni. Sono, infatti, esami il cui utilizzo è raccomandato in tutte le linee guida nazionali ed internazionali. E in molti Paesi occidentali sono già disponibili per pazienti e clinici da diversi anni. Chiediamo quindi che ciò avvenga anche in Italia e che si ponga fine a dei ritardi non più accettabili”.