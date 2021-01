UN TITOLO incisivo che non può non colpire: “Chemio: Se Posso la Evito”. È quello della campagna nazionale di Europa Donna Italia per chiedere alle istituzioni che i test genomici, utili per definire le terapie più appropriate per il tumore al seno e indicare quali pazienti hanno benefici dalla chemioterapia e quali no, siano resi disponibili al più presto in tutta Italia.

I test genomici hanno dimostrato la loro validità in ampi studi clinici e da anni sono disponibili nella maggior parte dei paesi europei, ma l’Italia non ne ha ancora autorizzato la rimborsabilità. Lo scorso 30 dicembre, con l’approvazione della Legge di Bilancio è stato istituito un fondo nazionale di 20 milioni di euro annui per il rimborso delle spese sostenute dagli ospedali per l’acquisto dei test. Questo fondo, però, non sarà accessibile finché il Ministero della Salute non emanerà un decreto attuativo, dopo il quale le Regioni distribuiranno le risorse alle strutture del territorio.

“Resta ancora molto da fare prima che i test siano effettivamente utilizzati sull’intero territorio nazionale: è urgente che venga completato l’iter normativo per rendere i test accessibili alle pazienti di tutte le Regioni”, dice Rosanna D’Antona, presidente del movimento per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Per la campagna, che durerà fino a fine marzo, è stata aperta una raccolta di firme online (europadonna.it/testgenomiciora) che verranno inviate al Ministero della Salute. Inoltre, è stata lanciata una social challenge: ogni martedì e venerdì saranno pubblicati sui profili Facebook e Instagram di Europa Donna i video realizzati dai sostenitori della campagna con l’hashtag #testgenomiciora. Sempre attraverso i canali social, in questi mesi saranno diffuse informazioni sull’importanza dei test genomici.

Diverse società scientifiche e associazioni hanno aderito all’iniziativa, tra cui l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), la Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citopatologia Diagnostica (Siapec), Cittadinanzattiva, Eurama, Fondazione Insieme Contro il Cancro, Fondazione ONDA, Fondazione The Bridge, Komen e Senonetwork. La chemioterapia, infatti, è fondamentale e rappresenta un presidio salva-vita in molti casi di tumore al seno. Ma non a tutte le pazienti porta gli stessi benefici. Questi esami aiutano l’oncologo, grazie al supporto dell’anatomo-patologo, a predire l’aggressività di un tumore al seno con recettori ormonali positivi e a valutare l’utilità di aggiungere la chemio alla terapia anti-ormonale. I benefici sia per la singola donna sia per l’intero sistema sanitario nazionale sono stati dimostrati: ridurre il ricorso a cure non appropriate consente da un lato di preservare la qualità di vita delle pazienti evitando loro effetti collaterali importanti, dall’altro di risparmiare risorse che possono essere reinvestite in altri ambiti della senologia. “Soprattutto in questo momento in cui il sistema sanitario sta affrontando una sfida gigantesca a causa della pandemia, riteniamo fondamentale un utilizzo più razionale di tutte le risorse umane, terapeutiche ed economiche a disposizione per la lotta contro il cancro – conclude D’Antona – e questo può avvenire anche grazie all’utilizzo dei test genomici”.