Test sulla saliva invece del tampone ‘classico’ per scoprire l’infezione da coronavirus Sars-Cov-2? “Il campione salivare è una valida alternativa al tampone naso-faringeo per la diagnosi molecolare di Covid-19”, secondo uno studio condotto all’Istituto nazionale di malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale, lo University College di Londra e l’azienda italiana DiaSorin. “La saliva è un campione diagnostico ideale per eseguire la ricerca del virus e può essere utilizzata con sistemi commerciali già disponibili, veloci e sensibili”, spiegano dallo Spallanzani sulla base del lavoro pubblicato su ‘Viruses’.

