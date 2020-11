Novità per la diagnosi rapida di Sars-CoV-2. Simili ad un test di gravidanza, stanno per arrivare in farmacia i primi kit in autosomministrazione con un test monouso in grado di dirci se siamo positivi o meno. A confermare che presto sarà possibile avere questo tipo di test a disposizione del cittadino è stato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ospite di ‘OttoeMezzo’: “La scienza sta mettendo a disposizione, anche in farmacia, i test per auto diagnosi che ognuno potrà fare a casa sua. I prototipi – ha proseguito – ci sono, li ho visti una ventina di giorni fa, occorre completare l’iter regolatorio. Credo a settimane saranno disponibili“.

