Il tampone fai da te “è un presidio che se verrà confermato diventerà fondamentale”. Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, si esprime così sul test dai te che potrebbe essere impiegato per individuare casi di coronavirus. “L’attendibilità sembra essere alta, la sperimentazione ci dirà esattamente. Mi sembra tecnologia molto promettente che serve allo scopo”, dice a Tagadà su La7. “Avere una batteria di test diversificati è fondamentale. Dal mio punto di vista, il test autosomministrato non finisce con il risultato. Se una persona risulta positiva, poi dovrebbe rivolgersi al proprio medico curante. Non bisogna pensare che una tecnologia, seppur valida, possa risolvere il problema”, aggiunge.

Fonte