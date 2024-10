Tessellis: titolo in volo. Riduzione della perdita semestrale, finanziamento soci sottoscritto con ShellNet.

Tessellis, la holding del Gruppo nata dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha riportato i risultati del primo semestre dell’anno, evidenziando ricavi e proventi pari a 110,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 119 milioni del primo semestre 2023. Nonostante il calo generale dei ricavi, la quota dei servizi alle imprese ha registrato un significativo aumento del 79,1%. Il risultato netto consolidato è stato negativo per 26,1 milioni di euro, mostrando un miglioramento rispetto ai 26,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA si attesta a 14,8 milioni, in calo rispetto ai 18,6 milioni del primo semestre 2023. Inoltre, l’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024 è pari a 84,3 milioni di euro, con un miglioramento di circa un milione rispetto all’anno precedente, a conferma di relazioni solide con gli istituti finanziari.

Davide Rota, Amministratore Delegato di Tessellis, ha dichiarato che i risultati semestrali riflettono un percorso difficile, i cui effetti inizieranno a manifestarsi finanziariamente già dalla fine del 2024, con aspettative di crescita nei ricavi e miglioramento del margine B2B. Tessellis ha anche siglato, previa approvazione del Comitato Controllo e Rischi, un contratto di finanziamento soci con il socio di controllo ShellNet. Questo finanziamento, erogato in un’unica soluzione di 15 milioni di euro, è stato ottenuto attraverso la conversione di crediti Tiscali derivanti da rapporti commerciali tra ShellNet e Tiscali Italia, controllata da Tessellis. Ciò ha comportato la trasformazione di debiti commerciali in un debito finanziario.

Il finanziamento soci rientra in un contesto più ampio di supporto finanziario da parte di ShellNet, che include anche la proroga di ulteriori crediti per circa 30 milioni di euro, il cui termine è stato posticipato a ottobre 2025 senza maturazione di interessi. In Borsa, il titolo Tessellis ha mostrato una crescita dell’1,08%, dopo un’apertura positiva, anche se potrebbe affrontare vendite da parte degli operatori a causa di un andamento generale debole. Le analisi tecniche suggeriscono un possibile ulteriore calo del titolo verso livelli minimi.