Tessellis, aumento di capitale sottoscritto al 65,9%

– Tessellis, gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha reso noto che si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l’asta su Euronext Milan, ad esito del quale sono state sottoscritte 2.848.879 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 1.139.551,60 euro.

Tenuto conto anche delle 37.868.445 azioni di nuova emissione già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 40.717.324 azioni Tessellis, pari al 65,9% delle azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari a 16.286.929,60 euro.

Come già comunicato, una parte delle azioni sottostanti i diritti inoptati rimasti non esercitati al termine dell’asta dell’inoptato saranno allocate ad alcuni soggetti che si sono impegnati a sottoscriverle, per un importo complessivo pari a 2,4 milioni di euro.