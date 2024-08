Tessan Adattatore Universale da Viaggio, Presa Universale da Viaggio con 3 USB, 1 USB-C e 1 CA, Adattatore da Viaggio Italia, Inghilterra, Germania, America, Australia, Adattatore Viaggio.

22,30€ - 20,99€

5 in 1 Adattatore Universale: questo adattatore da viaggio è progettato con 1 porta CA, 3 porte USB A e 1 porta USB C. L’uscita USB A è di 12 W e l’uscita USB C è di 15 W. Con questo presa universale puoi caricare 5 dispositivi contemporaneamente.

TESSAN Adattatore Prese Universali da Viaggio: questo adattatore viaggio universale in tutto il mondo è dotato di prese EU, UK, AU e US. Questo spina universale da viaggio è compatibile con la maggior parte dei paesi come Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Tailandia, Giappone, Maldive, Israele, Italia, Costa Rica, Australia, Cina e altri.

Dimensioni compatte: dimensioni 7,15 x 5,5 x 5,35 cm, questo presa internazionale è compatto e portatile. Il design tutto in 1 soddisfa le esigenze di ricarica del tuo viaggio e consente di risparmiare molto spazio.

Doppio fusibile: questo adattatore universale USB C in tutto il mondo viene fornito con 2 fusibili di sovraccarico (10 A). Se il fusibile è danneggiato, è possibile sostituirlo con un altro fusibile di ricambio. L’adattatore viaggio USB C può essere utilizzato normalmente purché non venga superata la corrente nominale.

Note calde: questo NON è un CONVERTITORE. Questa presa universale da viaggio USB C in tutto il mondo è adatta solo per dispositivi a doppia tensione o dispositivi globali con un intervallo di tensione in ingresso compreso tra 100 e 250 V. La conversione (trasformazione) della tensione o la variazione della frequenza di rete non avviene tramite questo adattatore per presa.