– Giovedì 11 gennaio il Tesoro offrirà in asta la prima tranche del BTP a 3 anni, scadenza 15 febbraio 2027, fino a un importo massimo di 4 miliardi di euro.

Lo comunica il Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF in una nota precisando che l’asta dei BTP a 7 anni e dei BTP con scadenza superiore ai 10 anni prevista per lo stesso giorno “non avrà luogo in ragione della emissione sindacata annunciata in data odierna”.