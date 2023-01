Tesoro, BTP 20 anni: metà della domanda viene dall’estero

– Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione del nuovo BTP a 20 anni, con scadenza 1° settembre 2043 e tasso nominale annuo del 4,45%, collocato ieri per un importo complessivo di 7 miliardi di euro.

Hanno partecipato all’operazione circa 160 investitori per una domanda complessiva pari a circa 27 miliardi di euro.

In particolare, il 39% dell’importo sottoscritto è stato aggiudicato alle banche mentre il 24,7 ai fund manager. Significativa la partecipazione degli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo che hanno acquistato il 30,5%, in particolare il 6,3% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 24,2% è stato allocato a banche centrali e istituzioni governative. Agli hedge fund è stato aggiudicato il 5,8% dell’ammontare complessivo, mentre la quota residuale è stata sottoscritta da imprese non finanziarie.

La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 paesi: gli investitori esteri si sono aggiudicati circa la metà dell’emissione il 50,53%, mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 49,47%. Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento, pari al 48,37%, è stata sottoscritta da investitori europei, provenienti in particolare da Regno Unito 17,87%, Paesi Scandinavi 7,03%, penisola iberica 6,30%, Francia 4,86%, Germania, Austria e Svizzera 3,77%, e altri paesi europei 8,54%. La restante quota dell’emissione è stata collocata al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti 1,45%, mentre la quota residuale dello 0,71% è stata acquistata da investitori di altri paesi extraeuropei.

Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Goldman Sachs Bank Europe SE e Intesa Sanpaolo e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani invitati a partecipare in qualità di co-lead manager.