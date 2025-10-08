Tesla svela il mistero del 7 ottobre: novità da USA

Tesla sta per annunciare una novità importante. Sul canale ufficiale di X dell’azienda sono stati pubblicati due brevi video che rimandano a una data specifica: il 7 ottobre. Gli orari indicati corrispondono probabilmente alla notte italiana tra il 7 e l’8 ottobre.

Nei video appare un oggetto circolare che ruota rapidamente insieme ai fari di un veicolo. Si ipotizza che l’oggetto possa essere una parte di un’auto, come una ruota, oppure una ventola. Le speculazioni su cosa possa rivelare Elon Musk sono molte, soprattutto considerando che il CEO ha parlato di una novità “epica”.

Tra le ipotesi più accreditate c’è l’arrivo di una nuova auto. Alcuni suggeriscono che si tratti della nuova Roadster, un modello sportivo annunciato tempo fa e rimandato più volte, recentemente confermato da membri del team di design e ingegneria. L’aspetto orizzontale del disco potrebbe suggerire che si tratta di una ventola, utile per generare downforce sulla Roadster.

Altri invece propongono l’idea che il lancio possa riguardare una Model Y a basso costo, che è stata avvistata vicino alla Gigafactory di Austin. La forma dei fari sembra corrispondere a quella di questo SUV elettrico, suggerendo che la sua presentazione sia imminente.

Infine, si parla anche di possibili prodotti legati al settore dell’intelligenza artificiale o di condizionatori, quest’ultimi menzionati in passato da Musk riguardo a un’offerta di prodotti per la casa. Nonostante queste speculazioni, è chiaro che lunedì offrirà nuove informazioni di grande interesse.