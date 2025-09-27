Tesla presenta Grok, il chatbot AI di Elon Musk per le auto

Elon Musk ha annunciato una novità importante per Tesla, interessando direttamente il mondo automobilistico. L’azienda ha recentemente implementato miglioramenti significativi nei suoi veicoli, noti come “Project Highland”, per rispondere alla crescente competizione delle auto elettriche cinesi. Questi cambiamenti hanno concentrato l’attenzione sull’autonomia e sul design delle vetture, rendendo la Tesla Model 3 più sportiva.

Nei giorni scorsi, Musk ha comunicato sull piattaforma X che le auto Tesla saranno dotate del Grok, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Questo servizio arriva dopo il lancio di Grok 4, la versione più recente sviluppata dalla sua azienda xAI. L’annuncio ha suscitato grande interesse, in quanto molti automobilisti aspettavano l’integrazione del chatbot nelle auto Tesla. La decisione sembra mirata a ridurre il divario con i concorrenti, che già utilizzano assistenti vocali avanzati come ChatGPT.

Grok sarà accessibile gratuitamente sulla piattaforma X, ma per utilizzi tramite sito o app è prevista una tariffa di 30 dollari al mese, con una versione più potente, Grok 4 Heavy, che costerà fino a 300 dollari al mese. Non ci sono conferme ufficiali sul fatto che la versione per Tesla sarà gratuita o a pagamento, ma è probabile che ci siano opzioni per tutti gli utenti.

Per coloro che non intendono usare Grok, il browser delle auto Tesla offrirà anche l’accesso a chatbot alternativi, come Claude di Anthropic. Tuttavia, l’ultima versione di Grok ha generato polemiche a causa di risposte problematiche, tra cui commenti offensivi. L’azienda ha assicurato di aver preso provvedimenti per affrontare tali situazioni.