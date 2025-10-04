Tesla Pi Phone: Realtà o semplice illusione tecnologica?

Negli ultimi tempi si è diffusa la voce di un presunto smartphone di Tesla, il Tesla Pi Phone, descritto come innovativo e dotato di funzionalità straordinarie. Tra queste, si parla di connessione gratuita a Starlink, ricarica solare e avanzate misure di sicurezza. Tuttavia, non ci sono prove certe dello sviluppo di questo dispositivo, e molte informazioni provengono da post virali e immagini modificate sui social media.

La curiosità riguardo al Tesla Pi Phone è aumentata dopo la pubblicazione di un post virale su Facebook da parte di Trend Fuel, che affermava: “È ufficiale. Il Tesla Pi Phone da 789 dollari ha appena cambiato le regole del gioco”. L’immagine associata mostrava Elon Musk con uno smartphone in mano, ma si trattava chiaramente di un fotomontaggio. La notizia ha rapidamente circolato su X, TikTok e altre piattaforme, alimentata da titoli sensazionalistici.

Fonti affidabili come Snopes hanno smentito la voce, osservando che nessun media rispettabile aveva confermato l’esistenza del dispositivo e che Tesla non aveva emesso alcuna dichiarazione ufficiale.

Le speranze sono state spente definitivamente da Elon Musk stesso, che in un’intervista al podcast The Joe Rogan Experience ha dichiarato: “No, non stiamo facendo un telefono”. Musk ha aggiunto che la produzione di un eventuale dispositivo Tesla potrebbe essere presa in considerazione solo se ci fossero blocchi da parte di Apple o Google sui servizi Tesla o Starlink.

Anche Grok, il chatbot AI lanciato da Musk su X, ha confermato che il Tesla Phone non esiste e che le caratteristiche in circolazione rimangono speculazioni.